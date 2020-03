WSA. Sprzedaż jednej działki to nie działalność gospodarcza

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wyjaśnił, że będąc we wspólnocie małżeńskiej nabył działkę, która nie była i nie jest zabudowana. W lutym 2018 r. złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy na powyższej działce na 10 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Powyższe warunki zostały ustalone. W ślad za wydanymi warunkami zabudowy dla powyższej działki podatnik zamierza starać się o wydanie pozwolenia na budowę.

Podatnik chciał wiedzieć czy zdecyduje się na sprzedaż powyższej działki z ustalonymi warunkami zabudowy (bądź z uzyskanym pozwoleniem na budowę na powyższej działce 10 domów) to z tytułu takiej transakcji stanie się osobą prowadzącą działalność gospodarczą, co spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego oraz czy z tytułu takiej sprzedaży stanie się podatnikiem podatku VAT.

Podatnik dodał, że oraz jego żona nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, nie wykorzystywali i nie wykorzystują nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. Na wskazaną działkę poniósł nakłady w wysokości 2667 zł na doprowadzenie do działki wody. Podatnik będzie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w sieci internetowej. Przy sprzedaży działki będzie działał we własnym imieniu, tzn. w sposób niezależny od...