WSA. Spłaty w ramach dziedziczenia bez PIT

Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje się do nabycia praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zaś nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spłaty równowartości wierzytelności zmarłej wchodzi do spadku po zmarłej, to przychody z tytułu nabycia tego prawa majątkowego podlegają opodatkowaniu na podstawie powyższej ustawy. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny Gdańsku.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że nabył w drodze dziedziczenia 1/2 wierzytelności o zapłatę przysługującej jego zmarłej matce w stosunku do jej siostry (ciotki podatnika) z tytułu dokonanego postanowieniem sądu rejonowego zniesienia współwłasności nieruchomości. W marcu 2016 r. zmarła ciotka podatnika nie dokonując wcześniej spłaty ww. wierzytelności. Dług wszedł zatem do masy spadkowej. Spadek po zmarłej ciotce nabyła w całości z dobrodziejstwem inwentarza jej córka (kuzynka podatnika). Kuzynka podatnika dokonała spłaty podatnika z tytułu ww. wierzytelności zarówno w zakresie należności głównej, jak i w zakresie odsetek w wysokości ustawowej w tym odsetek po dniu nabycia wierzytelności przez podatnika - otwarcia spadku po jego matce.

Podatnik chciał wiedzieć czy należność główna wraz z odsetkami do dnia otwarcia spadku, tj. wierzytelność nabyta przez niego w drodze dziedziczenia, która wchodziła w skład masy spadkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także czy odsetki od należności głównej naliczone od dnia otwarcia spadku do dnia zapłaty będą stanowiły inne źródło dochodu w PIT. Zdaniem podatnika, ani należność główna, ani odsetki, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

Zdaniem organu podatkowego ponieważ w skład nabytego przez podatnika spadku wchodziło prawo majątkowe, a nie środki pieniężne z tytułu spadku należy uznać, że kwota należności głównej wraz z odsetkami nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym może podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ wskazał, że prawa majątkowe są prawami podmiotowymi, realizującymi interes ekonomiczny uprawnionego i składający się na jego majątek. Co do zasady mają one wymiar pieniężny, ale służą jedynie do realizacji konkretnego zachowania ze strony zobowiązanego i samo nabycie prawa majątkowego nie oznacza jednoczesnego nabycia przedmiotu zobowiązania czy też jego realizacji. Podsumowując, organ doszedł do przekonania, że podatnik uzyskując środki pieniężne tytułem zapłaty należności głównej uzyskał przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Sąd wskazał, że kwota wierzytelności jest prawem majątkowym i wchodzi do spadku po zmarłej. Oznacza to, że jako prawo majątkowe wchodzi do spadku i w konsekwencji z chwilą śmierci przechodzi na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów w dziedziczeniu (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego). Tym samym równo...