WSA. Skuteczność przedłużenia terminu zwrotu VAT

Do Urzędu Skarbowego wpłynęła deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 za luty 2019 r., która następnie została skorygowana. W korekcie wykazano kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu. 60-dniowy termin zwrotu przypadał na dzień 3 czerwca 2019 r. W celu zbadania zasadności zwrotu organ podjął czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług 0% dla WDT za okres listopad 2017 r. - luty 2019 r. Naczelnik US postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku do dnia 5 sierpnia 2019 r. Organ postanowił dokonać zwrotu w części i uznał, że istnieje konieczność prowadzenia dalszej weryfikacji dokumentów i rozliczenia podatnika. W celu zbadania prawidłowości rozliczenia wszczęto kontrolę podatkową.

Naczelnik US postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku do dnia 11 września 2019 r. Postanowienie to doręczono podatnikowi dnia 29 lipca 2019 r. Następnie Naczelnik US postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. ponownie przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc luty 2019 r., do dnia 12 listopada 2019 r.

Organ powołał treść art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, podkreślając, że jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia. Organ przywołał ustalenia prowadzonej kontroli i wskazał, że w celu potwierdzenia jednoznacznie prawa do stosowania stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) prze...