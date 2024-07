WSA. Samochód w fundacji rodzinnej. Co z CIT?

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że on jak i jego syn będą beneficjentami fundacji rodzinnej oraz członkami jej zarządu. Po zarejestrowaniu fundacji dokonana ona zakupu samochodu osobowego do jak stwierdzono wyłącznego użytku zarządu. Pojazd będzie wykorzystywany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji. Zgodnie ze statutem fundacja rodzinna będzie pokrywać koszty utrzymania, kształcenia i leczenia beneficjentów. Pojazd będzie wykorzystywany przez zarząd fundacji do spełniania tych trzech rodzajów świadczeń na rzecz beneficjentów. Zaznaczono przy tym, że pojazd nie będzie oddany przez fundację beneficjentom do wyłącznego samodzielnego używania przez beneficjentów, np. zarząd Fundacji będzie podwoził syna fundatora do szkoły.

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy korzystanie z pojazdu przez członków zarządu fundacji, do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów, będzie opodatkowane CIT, w szczególności jako świadczenie z art. 24q ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jego zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W ocenie organu w przedstawionym zdarzeniu mamy do czynienia ze "świadczeniem" w ujęciu cywilistycznym. Możliwe jest zdefiniowanie zarówno strony świadczącej, tj. członków zarządu jak i strony otrzymującej świadczenie, tj. beneficjentów. Również w ujęciu prawno-podatkowym dojdzie do otrzymania świadczenia przez beneficjentów, a więc do uzyskania przysporzenia majątkowego po stronie beneficjenta, w postaci możliwości korzystania w sposób pośredni (za pośrednictwem działania członka zarządu) z samochodu należącego do fundacji rodzinnej. Przedstawione działanie fundacji wypełnia dyspozycję art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP) w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej (dalej: u.f.r.). Działanie to stanowi postawienie do korzystania beneficjentom przez fundację rodzinną w sposób pośredni jej składnika majątkowego, w postaci samochodu osobowego. Oznacza to, że korzystanie z samoch...