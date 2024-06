WSA. Samochód rajdowy może być kosztem firmy

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się spółka, która funkcjonuje w grupie spółek zajmujących się działalnością deweloperską, które realizują inwestycje głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz w zakresie budowy apartamentów nadmorskich. Spółka prowadzi m.in. działalność marketingową oraz promocyjną dotyczącą realizowanych inwestycji dewelopera oraz ogólnie zwiększenia rozpoznawalności dewelopera na rynku (budowanie marki). W ramach promowania marki, jak również inwestycji, korzysta aktualnie z samochodu rajdowego na podstawie stosownej umowy, który jest specjalnie oklejony (obrandowany), m.in. znakami towarowymi dotyczącymi dewelopera, poszczególnych spółek deweloperskich i/lub znakami towarowymi dotyczącymi realizowanych inwestycji deweloperskich. Samochód jest wykorzystywany dla celów realizacji działań promocyjnych dewelopera na podstawie umowy z podmiotem trzecim, który ma tytuł prawny do tego samochodu i świadczy usługi reklamowe za jego pośrednictwem.

Na podstawie umowy cywilnoprawnej spółka zatrudnia również kierowcę rajdowego, który wykorzystując samochód bierze udział z sukcesami w wyścigach. Dodatkowo kierowca uruchomił swój kanał telewizyjny, który zwiększa oglądalność wyścigów, co przekłada się na zwiększenie rozpoznawalności marki dewelopera.

Spółka planuje we własnym zakresie zakupić/wytworzyć samochód rajdowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie do promocji dewelopera i prowadzonych inwestycji, a nie jak dotychczas także innych podmiotów gospodarczych. Samochód rajdowy będzie przystosowany do jazdy na torze i nie będzie miał możliwości poruszania się po drogach publicznych. W związku z tym spółka poniesie koszty zakupu i eksploatacji samochodu rajdowego, a następnie będzie obciążać spółki deweloperskie funkcjonujące w ramach dewelopera, kosztami promocji z uwzględnieniem aktualnego obrandowania samochodu rajdowego, ponieważ jego obrandowanie będzie zmienne w zależności od inwestycji, która będzie w trakcie budowy i przeznaczona do sprzedaży.

Spółka zwróciła się z pytaniem czy wydatki związane z korzystaniem z samochodu i kierowcy rajdowego oraz związane z zakupem/wytworzeniem samochodu rajdowego, jak również wydatki związane z eksploatacją samochodu rajdowego, będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W ocenie organu poniesienie spornych wydatków jest/będzie niewspółmiernie wysokie do przychodów, które ewentualnie mogą zostać uzyskane. W konsekwencji nie mogą zostać uznane za poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezp...