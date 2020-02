WSA. Samochód osobowy w kosztach: Kiedy zmiana umowy leasingu ma znaczenie?

Zmiana umowy co do podmiotu korzystającego (leasingobiorcy) nie wpływa na prawa i obowiązki w zakresie prawa podatkowego odnoszące się do treści umowy leasingu, która w tym zakresie nie uległa zmianie. Mianowicie aneksem nie dokonano, np. zmiany przedmiotu umowy lub jego wartości, czy też ilości lub wysokości rat. W konsekwencji rozliczenie umowy leasingu, która jako element przedsiębiorstwa została wniesiona aportem do spółki cywilnej, podlega zasadom określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Notariusz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (kancelaria notarialna) wyjaśnił, że wnieść swoją firmę w formie aportu do spółki cywilnej. Jednym z elementów przedsiębiorstwa jest umowa leasingu samochodu osobowego, zawarta 4 grudnia 2018 r.

Notariusz chciał wiedzieć czy wskutek wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej dojdzie do zmiany lub odnowienia umowy leasingu, o której mowa w art. 8 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159, dalej: ustawa zmieniająca), a co za tym idzie, czy do opisanej umowy leasingu stosować się będzie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. (a w szczególności art. 23 ust. 1 pkt 47a tej ustawy).

Zdaniem przedsiębiorcy, wniesienie przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej nie stanowi zmiany lub odnowienia umowy leasingu w rozumieniu art. 8 ustawy zmieniającej. Spółka, do której wniesiony zostanie aport, przejmuje bowiem wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, w tym także kontraktów leasingowych. W przedmiotowej sprawie dojdzie więc do przeniesienia praw i obowiązków na inną firmę.

Dyrektora KIS stwierdził jednak, że w przypadku wniesienia po 31 grudnia 2018 r. do spółki cywilnej przedsiębiorstwa, którego elementem jest zawarta przed 1 stycznia 2019 r. umowa leasingu samochodu osobowego, to przedsiębiorca, jako wspólnik spółki cywilnej w zakresie, w jakim mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, będzie zobowiązany stosować w stosunku do tej umowy leasingu przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Jak uzasadnił swoje stanowisko organ podatkowy, w wyniku wniesienia umowy leasingu w ramach aportu przedsiębiorstwa zmianie ulegnie jej strona, tj. w miejsce dotychczaso...