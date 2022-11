WSA: Ryczałt. Kiedy działalność jest wytwórcza, a kiedy usługowa

Ustawowa definicja legalna pojęcia "działalność wytwórcza" przewiduje, że jest to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby. Jeżeli w efekcie podjętych, zainicjowanych przez przedsiębiorcę działań są wytwarzane nowe wyroby to mamy w tym przypadku do czynienia ze sprzedażą wyrobów nabytych przez przedsiębiorcę w sposób pierwotny. A to zaś samo w sobie przeczy spełnieniu definicji pojęcia "działalność usługowa w zakresie handlu". Bowiem w sytuacji, gdy sprzedawane towary (wyroby) zostały przez podatnika nabyte w sposób pierwotny, tj. przez ich wytworzenie, taką działalność kwalifikuje się do działalności wytwórczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.