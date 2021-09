WSA. Rozliczenie w PIT zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Leżąca u podstaw przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych zasada neutralności podatkowej wymaga, aby podatnik - chcący odzyskać w całości podatek zapłacony od nienależnie otrzymanego świadczenia - dokonał w kwotach brutto zwrotu tych świadczeń i w takiej wysokości dokonał odliczenia od dochodu. Wynika to z konstrukcji tego odliczenia, tj. pomniejszenia dochodu do opodatkowania, co wpłynie na wysokość podstawy opodatkowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.