WSA. Rozliczenie PIT jako samotny rodzic przy opiece naprzemiennej

Skoro nie budzi wątpliwości, że w sprawie rodzice nie wychowują i nie opiekują się dzieckiem "wspólnie" (tj. w tym samym czasie i miejscu), ale każde z nich odrębnie, w wyznaczonym czasie, bez udziału drugiego z rodziców, to przyjąć należy, że proces wychowywania dzieci realizowany jest przez każdego z rodziców "samotnie". Wobec braku wymogu samotnego wychowywania dziecka przez cały rok podatkowy nie może też mieć znaczenia prawnego szczegółowe procentowe określenie czasu faktycznie spędzonego z dzieckiem w ciągu roku czy też stopień rzeczywistego zaangażowania w proces wychowania dziecka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wyjaśnił, że jest ojcem szesnastoletniego syna, osobą rozwiedzioną, samotną niepozostającą w żadnym związku, osiągającą dochody z tytułu umowy o pracę. Zgodnie z wyrokiem sądu władza rodzicielska nad małoletnim synem powierzona została obojgu rodziców.

Podatnik dodał, że synem opiekuje się na co dzień, przez co stale uczestniczy w jego wychowaniu pomagając mu decydować lub współdecydować o ważnych dla niego bieżących sprawach, takich jak wybór szkoły czy zajęć pozalekcyjnych. Poświęca synowi maksymalną ilość czasu dzięki czemu zaspokaja jego potrzeby psychiczne. Stara się także rozwijać zainteresowania dziecka, jak i chęć poznawania innych miejsc, środowisk i kultur i w tym celu spędza z nim wakacje, ferie oraz organizuje wyjazdy weekendowe. Oprócz dwóch miesięcy wakacji oraz części ferii zimowych syn przebywa u niego we wszystkie weekendy oraz kilka dni w tygodniu, czasem przez całe tygodnie. W domu strony dziecko spożywa posiłki, ma swój pokój, ubrania, książki jak i wykonuje powierzone przez podatnika obowiązki.

Wyjaśnił również, iż w czasie kiedy zajmuje się synem robi to samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Tym samym uważa on, że pełni rolę rodzica opiekującego się oraz wychowującego swoje dziecko. Dodał, iż pomimo ustalonego rodzicielskiego planu wychowawczego syn zamieszkuje u niego przynajmniej w 70% czasu. Podatnik

Podatnik chciał wiedzieć czy spełnia on warunki zawarte w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT przewidziane dla osoby samotnie wychowującej dzieci, a w konsekwencji czy przysługuje mu p...