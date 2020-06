WSA. Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości

Spółka sprzedała innej spółce prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na niej budynków i budowli. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpiło przed podpisaniem aktu notarialnego. Tego samego dnia spółki złożyły w urzędzie skarbowym oświadczenie o rezygnacji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia z podatku VAT przysługującego z tytułu ww. transakcji sprzedaży.

Sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT w której spółka wykazała podatek należny. Kwoty wynikające z tej faktury zostały także ujęte w deklaracji VAT-7K. Podatek nie został jednak uiszczony i w konsekwencji naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec spółki postępowanie egzekucyjne i wystawił tytuł wykonawczy.

W dalszym biegu sprawy spółka uznała, że wyżej opisana nieruchomość została nieprawidłowo opodatkowana VAT i wystawiła fakturę korygującą wykazując przedmiotową transakcję sprzedaży jako zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura korygująca została doręczona nabywcy, jednak została ona odesłana wystawcy z informacją, że nie została przez niego zaakceptowana ani podpisana.

Spółka złożyła korektę deklaracji VAT-7K wykazując wyżej wskazaną transakcję jako zwolnioną z podatku co spowodowało wszczęcie wobec niej postępowania podatkowego. Po przeprowadzeniu postępowania naczelnik US określił spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług. Organ stwierdził m.in., że spółka zobowiązana była do zapłaty kwoty podatku, którą wykazała na fakturze, niezależnie od tego, czy przedmiotowa sprzedaż podlegała opodatkowaniu, czy też była z niego zwolniona.

W odwołaniu od powyższego rozstrzygnięcia pełnomocnik spółki podniósł, że sporna transakcja od początku korzystała ze zwolnienia z opodatkowania i została opodatkowana omyłkowo. Jego zdaniem, przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej. Skoro oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przedłożono naczelnikowi ...