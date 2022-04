WSA. Przychód z dzierżawy znaku towarowego można opodatkować ryczałtem

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedsiębiorca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według klasyfikacji PKD):

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

49.41.Z Transport drogowy towarów;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca posiada w majątku prywatnym znak towarowy, który zamierza wydzierżawiać na rzecz innych podmiotów. Umowa zawarta z dzierżawcą będzie w sposób charakterystyczny dla umów najmu i dzierżawy kształtowała prawa i obowiązki stron. W ramach umowy dzierżawca znaku towarowego będzie się nim mógł posługiwać na warunkach określonych w umowie i użytkować w działalności gospodarczej, będzie płacić czynsz oznaczony w pieniądzach (miesięcznie, kwartalnie albo rocznie). Umowa dzierżawy nie zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej, tylko będzie stanowić czynność rozporządzającą majątkiem prywatnym.

Podatnik chciał wiedzieć, czy przychód z czynszu umowy dzierżawy znaku towarowego, otrzymywany w ramach rozporządzania majątkiem prywatnym, może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: u.z.p.d.o.f.). Jego zdaniem, czynsz otrzymywany na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W ocenie organu to przedmiot umowy będzie decydujący dla rozpoznania źródła przychodów. Zatem przychody z dzierżawy znaku towarowego będą przychodami z praw majątkowych (art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.). W konsekwencji podatnik nie będzie mógł wybrać opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ten jest możliwy dla dochodów osiąganych ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Wobec tego przychody nie będą opodatkowane według stawki z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f tiret 8 u.z.p.d.o.f. Będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 u.p.d.o.f.).

Przedsiębiorca nie zgodził się z powyższym i na skutek jego skargi sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną:

Jak zauważył WSA, skoro w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego podatnik określił przesłanki prawne planowanej umowy i nie zostało zakwestionowane to, że one konstytuują umowę dzierżawy prawa majątkowego, to niedopuszczalne było w sprawie uznanie, że rodzaj umowy, przedmiotem której jest prawo majątkowe, nie ma znaczenia dla określenia źródła przychodów. Z treści art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p...