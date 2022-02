WSA. Przesłanki odmowy przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT

Odmowę uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT powinny poprzedzać ustalenia co do realności obawy powstania (i związanego z tym ryzyka niewykonania) zaległości podatkowych. Niewystarczające w tej mierze jest skupienie się na okolicznościach dotyczących innych podmiotów gospodarczych niż strona skarżąca - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek ogólny. Organ odmówił jednak wydania zgody na przekazanie tych środków z uwagi na wystąpienie uzasadnionej obawy, że wystąpi zaległość z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami, która przewyższy kwotę środków na rachunku VAT w związku z wątpliwościami co do prawidłowości odliczenia podatku VAT w składanych przez podatnika deklaracjach VAT-7 jak i zaliczeniu wydatków do kosztów uzyskania przychodu wydatków.

Po rozpatrzeniu odwołania od tej decyzji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnik US i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Łodzi:

WSA zaznaczył, że podstawą zaskarżonej decyzji był przepis art. 108b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią, naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 lit. a ustawy Prawo bankowe, lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Decydujące dla uznania prawidłowości odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT jest wykazanie przez organ podatkowy, że zachodzi uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa. Pojęcie "uzasadnionej obawy" zostało użyte również w innych przepisach (art. 33, art. 39, art. 119 zw. Ordynacji podatkowej) i zadaniem WSA, sformułowanie to ma takie samo znaczenie, jak w art. 108b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Wprawdzie w powołanych przepisach O.p. chodzi o uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązania, natomiast w art. 108b ...