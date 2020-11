WSA. Prawo do odliczenia VAT przy nieodpłatnym przekazaniu

W przypadku czynności nieodpłatnych, gdy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do zapłaty podatku jest zobowiązany dostawca towaru lub świadczący usługę. Nabywca nie ponosi w tym przypadku żadnych kosztów, w tym nie ponosi ciężaru tego podatku. Nie ma zatem podstaw do odliczania przez niego podatku rozliczonego przez darczyńcę. Przyznanie prawa do odliczenia stanowiłoby wręcz dla obdarowanego nieuzasadnioną korzyść.