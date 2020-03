WSA. Prawo do odliczenia 100% VAT bez dodatkowego badania technicznego

Skoro cechy konstrukcyjne pojazdu wskazują, że może on być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej należy przyjąć, że nałożenie na podatnika obowiązku wykonania dodatkowego badania technicznego ma na celu umożliwienie podatnikowi wykazanie spełnienia wymagań określonych w art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie jest warunkiem dającym uprawnienie do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z tym pojazdem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż wykonanie badania technicznego dot. samochodu ciężarowego z opóźnieniem, nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup ww. pojazdu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Spółka wyjaśniła, że nabyła i użytkuje dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy. Podała jego cechy konstrukcyjne wskazując, że jest to samochód wielozadaniowy (wywrotka do przewozu materiałów sypkich) o ładowności 3.500 kg, z jednym rzędem siedzeń i przestrzenią ładunkową trwale odgrodzoną od kabiny. Informacje o liczbie miejsc siedzących (trzy - łącznie z miejscem dla kierowcy) oraz dopuszczalnej ładowności samochodu wynikają z dokumentów pojazdu wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Spółka podkreśliła, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej z uwagi na jego cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne. Ponadto zaznaczyła, że pracownicy nie korzystają z tego pojazdu na własne potrzeby, w szczególności do przejazdów z miejsca pracy do miejsc zamieszkania. Samochód po zakończeniu pracy w danym dniu pozostaje na dozorowanym placu, a pracownicy przemieszczają się po pracy własnymi środkami transportu.

Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego jest warunkiem, którego niedopełnienie lub spełnienie z opóźnieniem skutkuje utratą prawa do całkowitego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu ciężarowego?

W opinii spółki wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatkó...