WSA. Postępowanie w sprawie zwrotu VAT: Przede wszystkim sprawność

Sprawność postępowania powinna być przedmiotem szczególnej troski organu w sytuacji, gdy - tak jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie - organ prowadząc postępowanie w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku VAT równocześnie blokuje zwrot zadeklarowanej przez podatnika nadwyżki tego podatku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Na podstawie upoważnienia do kontroli z czerwca 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności rozliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług za kwiecień-maj 2016 r. w świetle deklaracji VAT-7 oraz rzetelności transakcji przeprowadzonych w maju 2016 r. Na podstawie zaś upoważnienia do kontroli z lipca 2016 r. rozszerzono zakres kontroli o sprawdzenie prawidłowości i rzetelności rozliczenia oraz zasadności zwrotu w terminie 25 dni podatku od towarów i usług za czerwiec 2016 r. Kontrola podatkowa zakończyła się przesłaniem podatnikowi w grudniu 2017 r. protokołu kontroli.

Postanowieniem z kwietnia 2017 r. organ wszczął postępowanie podatkowe, a kolejnymi postanowieniami wyznaczał nowe terminy zakończenia postępowania podatkowego. Ostatnim z postanowień wydanym w kwietniu 2019 r. organ wyznaczył nowy termin zakończenia postępowania podatkowego na wrzesień 2019 r.

Zdaniem podatnika, organ naruszył obowiązek działania bez zbędnej zwłoki. Od chwili wszczęcia postępowania upłynęło blisko półtora roku, a uwzględniając czas trwania kontroli podatkowej - ponad trzy lata. Organ podejmuje czynności w znacznych odstępach czasu, opiera się o materiał dowodowy z innych postępowań i nie dokonuje własnych ustaleń. W ocenie podatnika, po prawie trzech latach kontroli podatkowej i postępowania podatkowego organ powinien posiadać już wystarczającą ilość informacji niezbędnych do odtworzenia stanu faktycznego, zakończenia postępowania i dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok WSA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Jak wskazał WSA, z przepisów art....