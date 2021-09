WSA. Połowa spadku to połowa długów

Je瞠li spadek przypada kilku spadkobiercom, d逝gi i ci篹ary spadku obci捫aj ich w stosunku do wielko軼i ich udziaów spadkowych. Zatem, je瞠li udzia strony w nabytym spadku wynosi ½ cz窷, to kwota d逝gów i ci篹arów równie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w po這wie.

W sierpniu 2018 r. podatniczka z這篡豉 zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw maj徠kowych (SD-3). Jako przedmiot spadku wskaza豉 dwa samochody osobowe o warto軼i 7675 z i 5000 z, 鈔odki pieni篹ne w kwocie 435 162 z. Natomiast jako d逝gi, ci篹ary i nak豉dy obci捫aj帷e nabyte rzeczy i prawa maj徠kowe podatniczka wskaza豉 koszty pochówku w kwocie 28 946 z, koszty dokumentu postanowienia spadkowego w kwocie 3763 z, koszty adwokatów, s康owe i odszkodowanie dla drugiego spadkobiercy w kwocie 277 786 z, który na podstawie wyst徙i ze wspólnoty spadkowej.

Naczelnik Urz璠u Skarbowego ustali podatniczce zobowi您anie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 946 z. Organ podatkowy wskaza, 瞠 na podstawie postanowienia o nabyciu spadku ustalono, 瞠 podatniczka naby豉 spadek w ½ cz窷ci.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzyma w mocy decyzj Naczelnika. Zdaniem organu odwo豉wczego, do d逝gów i ci篹arów spadku nie zalicza si obci捫e masy spadkowej, które powsta造 po dacie otwarciu spadku. W zwi您ku z tym Naczelnik zasadnie odliczy od postawy opodatkowania d逝gi i ci篹ary w 陰cznej kwocie 15 872 z. Organ podkre郵i, 瞠 je瞠li udzia strony w nabytym spadku wynosi ½ cz窷, to kwota d逝gów i ci篹arów równie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w po這wie. Dziedziczenie w udziale dotyczy bowiem zarówno praw, jak i obowi您ków maj徠kowych zmar貫go (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego). Przy tym - w my郵 art. 922 § 3 k.c. - do d逝gów spadkowych nale膨 tak瞠 m.in. koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyj皻ym w danym 鈔odowisku.

Sprawa trafi豉 do Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Gda雟ku, który oddali skarg podatniczki:

Jak stwierdzi WSA, wbrew zarzutom skargi podstawa opodatkowania zosta豉 ustalona prawid這wo. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstaw opodatkowania stanowi warto嗆 nabytych rzeczy i praw maj徠kowych po potr帷eniu d逝gów i ci篹arów (czysta warto嗆), ustalona wed逝g stanu rzeczy i praw maj徠kowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowi您ku pod...