WSA. Podatek od spadku może się przedawnić

Nie można zaakceptować poglądu, zgodnie z którym właściwy organ podatkowy, dysponując urzędową informacją o nabyciu spadku przez konkretnego podatnika, mając możliwość wszczęcia postępowania w sprawie i tym sposobem doprowadzenia do efektywnego wykonania zobowiązania, nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie, a postępowanie w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego inicjuje dopiero wiele lat później, nawet po upływie terminów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Podatniczka 21 stycznia 2019 r. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie jej zaświadczeń, w zakresie podatku od spadków i darowizn, stwierdzających, że podatek od spadków i darowizn po jej zmarłych rodzicach się nie należy. Naczelnik uznał, że podatniczka, która nie zgłosiła do opodatkowania nabytych po rodzicach udziałów spadkowych, właśnie dnia 21 stycznia 2019 r. powołała się na fakt nabycia spadku przed organem podatkowym. Zdarzenie to spowodowało, zdaniem organu, powstanie obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.s.d.).

W trakcie postępowań organ podatkowy stwierdził, że w skład obu spadków wchodzą wyłącznie udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i na tej podstawie ustalił wysokość obu zobowiązań podatkowych.

Podatniczka nie zgodziła się z decyzjami Naczelnika US. Według niej zobowiązania podatkowe uległy już przedawnieniu, gdyż w obu przypadkach upłynęły już pięcioletnie terminy, liczone od końca lat kalendarzowych, w których uprawomocniły się postanowienia stwierdzające nabycie spadków.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołań podatniczki, utrzymał w mocy obie zaskarżone przez nią decyzje. Jego zdaniem, gdy podatnik nie zgłosił nabycia spadku do opodatkowania, to niezależnie od tego jaki okres upłynął od nabycia/przyjęcia spadku, tj. od pierwotnej daty powstania obowiązku podatkowego, dochodzi do ponownego powstania obowiązku.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który przyznał rację podatniczce.

Jak wyjaśnił WSA, nabycie tytułem dziedziczenia, własności określonych rzeczy czy też pr...