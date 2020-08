WSA. Podatek od nieruchomości dla całkowicie zamortyzowanych budowli

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przemysłu spożywczego. W jej posiadaniu znajdują się nieruchomości w skład, których wchodzą budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Spółka z tytułu posiadania budowli uiszcza podatek od nieruchomości, a podstawę opodatkowania ustala w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). Posiadane przez spółka budowle z biegiem czasu zostają zamortyzowane w całości, w związku z czym zaprzestaje ona dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Spółka wskazała ponadto, że budowle nie stanowiły przedmiotu umowy leasingu, jak również nie była dokonywana w stosunku do nich aktualizacja wyceny środków trwałych.

Spółka chciała wiedzieć czy podstawę opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych będzie stanowiła ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, uwzględniająca dotychczas poczynione odpisy amortyzacyjne od tychże budowli, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Jej zdaniem - tak.

Prezydent Miasta w wydanej interpretacji uznał, że wykładnia art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. pozwala stwierdzić, że w okresie dokonywania amortyzacji budowli jej wartość przyjmowana na potrzeby podatku od nieruchomości nie podlega pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Zakończenie amortyzacji powoduje konieczność ustalenia wartości na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Będzie więc to, co do zasady, ta sama wartość, a więc niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, którą przyjmowano dla potrzeb opodatkowania w ostatnim roku amortyzacji budowli. Zatem w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawą ich opodatkowania jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego niepomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Spółka nie zgodziła się z powyższą interpretacją i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który jednak przyzna rację fiskusowi.

Jak przypomniał WSA, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi z zastrzeżeniem ust. 4-6 wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 styc...