WSA. Po terminie przedawnienia fiskus ma prawo badać zasadność zwrotu VAT

Skoro podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji z wykazanym podatkiem do zwrotu nawet w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia, to oczywistym jest, że żądanie zwrotu podatku zawarte w takiej korekcie nigdy nie mogłoby zostać rozpoznane przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania (zwrotu podatku). Tak więc upływ terminu do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 21 § 3 O.p. z uwagi na przedawnienie, nie wyklucza możliwości prowadzenia postępowania i wypowiedzenia się - w ramach postępowania w sprawie zwrotu podatku wykazanego w korektach deklaracji - co do zasadności skorygowania deklaracji, wykazania zwrotu podatku (jego wysokości) oraz wskazanych przez podatnika przesłanek uzasadniających przyczynę korekty - jeżeli zasadność korekty deklaracji i wykazanego zwrotu podatku budzi wątpliwości.

Wnioskiem z 30 grudnia 2021 r., nadanym w placówce pocztowej 31 grudnia 2021 r., podatnik zwrócił się do organu podatkowego o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2016 roku na rachunek bankowy. Do wniosku dołączył korektę deklaracji VAT-7 za kwiecień 2016 roku w wersji papierowej (będącej drugą korektą za ten okres), wykazując w niej kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie danych ze wskazanej korekty deklaracji, podatnikowi nie przysługiwało prawo do zwrotu podatku w terminie 25 dni. W trakcie postępowania podatkowego Naczelnik wezwał podatnika do przedłożenia dowodów, z których wywiódł prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W odpowiedzi podatnik wskazał, że nie posiada już żądanych dokumentów. W związku z powyższym Naczelnik US stwierdził, że złożenie przez podatnika wniosku o zwrot nadwyżki podatku VAT wraz z korektą deklaracji VAT-7 za kwiecień 2016 r. w ostatnim dniu przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za wymieniony okres, było działaniem celowym, skierowanym na uniemożliwienie organom podatkowym dokonania weryfikacji dokumentów, z których miałby wynikać zadeklarowany zwrot podatku VAT.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US. Dyrektor stwierdził, że w przypadku, gdy podatnik przed upływem terminu przedawnienia złożył wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT oraz korektę deklaracji z wykazanym do zwrotu podatkiem, w wyniku czego ujawniony został zwrot bezpośredni VAT, to pomimo, że ustawowy bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za kwiecień 2016 r. przypada na 31 grudnia 2021 r., to jednak organy mają prawo do badania zasadności zwrotu podatku.

