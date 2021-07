Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 02.07.2021 WSA. PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości, wskutek zawarcia takiej umowy, do czasu jej zbycia, będące jednocześnie wydatkami wynikającymi z realizacji zobowiązań określonych umową o dożywocie. We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że w 2017 r. na podstawie umowy dożywocia jej dziadkowie przenieśli na nią dom. Podatniczka na mocy tej umowy zobowiązała się zapewnić dziadkom dożywotnie utrzymanie, a więc przyjąć ich jako domowników, dostarczając im wyżywienie, mieszkanie, światło i opał, zapewniając odpowiednią pomoc i pielęgnację podczas choroby, oraz zapewnić im własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom. Podatniczka sprzedała ww. dom, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła na zakup na rzecz jej dziadków dwupokojowego mieszkania, a także spłatę kredytów zaciągniętych przez dziadków na remont sprzedanego budynku. Poza tymi wydatkami podatniczka, ponosi także wydatki związane z utrzymaniem mieszkania dziadków oraz związane z wyżywieniem dziadków. Podatniczka chciała wiedzieć, czy sprzedaż przed upływem 5 lat nieruchomości nabytej w ramach umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to czy wszystkie wydatki poniesione przez nią mogą być przez nią uwzględnione jako koszty nabycia - koszty uzyskania przychodów pomniejszające przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem podatniczki, sprzedaż podlega opodatkowaniu. Ponadto, skoro poniosła koszty związane z zakupem dla dożywotników nowego mieszkania, spłaciła kredyty zaciągnięte przez dożywotników oraz utrzymuje dożywotników w ten sposób, że ponosi wydatki na ich wyżywienie, wydatki związane z utrzymaniem mieszkania dziadków, to tym samym wszystkie te wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu pomniejszający przychód z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że do kosztów sprzedaży nie mogą zostać zaliczone wydatki poniesione po dniu zbycia nieruchomości, jak również wydatki poczynione ze środków uzyskanych z tego zbycia. Jedynymi wydatkami możliwymi do uznania za koszt uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości są wydatki na wyżywienie poniesione na rzecz dożywotników do dnia zbycia. Podatniczka nie zgodziła się z organem podatkowym i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY

WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.

UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy

do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. REJESTRACJA dla nowych użytkowników LOGOWANIE dla użytkowników podatki.biz podaj e-mail: wprowadź hasło: zapomniałem hasła | problemy z logowaniem DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ? Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do: ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)

narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach

kalkulatorów i baz danych

działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji

newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą Czas rejestracji - ok. 1 min Uwaga Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »

: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line