WSA. Odszkodowanie za zlikwidowane ogródki działkowe czasami z PIT

Art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT nie stanowi podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego przez podatniczkę odszkodowania. Likwidacja ogrodu nie nastąpiła bowiem na podstawie art. 18 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, to jest - jak ustawodawca wskazał w tym przepisie - na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nastąpiła ze względu na roszczenie osoby trzeciej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Podatniczka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naniesienia budowlane i roślinne znajdujące się na terenie likwidowanego rodzinnego ogrodu działkowego. We wniosku wyjaśniła, że decyzją Prezydenta Miasta przyznano jej odszkodowanie za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne znajdujące się na działce na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w związku z likwidacją części ww. ogrodu. - stwierdzona została nieważność decyzji Naczelnika Dzielnicy z 1982 r. o przyznaniu nieruchomości Polskiemu Związkowi Działkowców.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: u.r.o.d.), podmiot likwidujący jest obowiązany wypłacić działkowcom odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD), pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowopowstałym ROD.

Podatniczka chciała wiedzieć czy odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych rodzinnych ogrodach działkowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że wypłacone odszkodowanie nie zostało ustalone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gdyż likwidacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie nastąpiła w trybie art. 18 u.r.o.d., tj. na cel publiczny, lecz na podstawie art. 25 ww. ustawy, tj. w związku z realizacja roszczenia osoby trzeciej. Natomiast, wypłata odszkodowań w tym trybie nie odwołuje się do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - tak jak ma to miejsce w przypadku likwidacji ogródków działkowych na cel publiczny (tj. w trybie art. 18 ust. 1 tej ustawy, który wprost wskazuje, że do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych na cele publiczne stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące wywłaszczania nieruch...