WSA. Odszkodowanie za wadliwą usługę nie jest kosztem

Skoro mocą zawartej ugody sądowej na przedsiębiorcy został nałożony obowiązek zapłaty zobowiązania o charakterze odszkodowania w związku ze szkodą majątkową związaną z wadliwym wykonaniem posadzki hali, to odszkodowanie to nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako odszkodowanie z tytułu wad wykonanej usługi budowlanej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.