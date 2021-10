WSA. Odsetki od zaliczki. Tak, ale tylko do końca roku

W grudniu 2018 r. podatnik złożył korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2017 r., w której nie wykazał zaliczek na podatek dochodowy. Do korekty zeznania załączono PIT/ZG oraz uzasadnienie przyczyn jej złożenia. Następnie w styczniu 2019 r. podatnik złożył kolejną korektę zeznania PIT-36 za 2017 r., w której wykazał należne zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast w maju 2019 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęła jeszcze jedna korekta zeznania podatkowego PIT-36 za 2017 r., w której podatnik odstąpił od wykazania należnych zaliczek na podatek dochodowy. W uzasadnieniu przyczyn korekty deklaracji wskazał, że wykazywanie zaliczek w korekcie zeznania było nieuzasadnione - z końcem 2017 roku zaliczki te straciły bowiem swój byt prawny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu wobec podatnika postępowanie podatkowe w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r., po czym określił podatnikowi odsetki za zwłokę naliczone na dzień złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy tę decyzję.

Organ odwoławczy wskazał, że obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy poszczególnych miesięcy, zatem każda uszczuplona zaliczka staje się odrębną zaległością podatkową. Zaległość ta istnieje do czasu rozliczenia podatku za rok podatkowy, co następuje w zeznaniu rocznym, składanym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są wpłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. W tej dacie miesięczne zobowiązania z tyt...