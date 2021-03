WSA. Odmowa przywrócenia zarejestrowania spółki jako czynnego podatnika VAT

W postępowaniu ponownym organ odwoławczy powinien dokonać rzetelnej analizy i oceny argumentacji spółki oraz dokumentacji załączonej do wniosku o przywrócenie zarejestrowania podatnika. Organ odwoławczy powinien uzyskać także od Szefa KAS materiał dowodowy, tak aby mógł dokonać jego samodzielnej analizy, a nie opierać się wyłącznie na treści wydanych przez Szefa KAS postanowień. Tak zgromadzony materiał dowodowy może dopiero stanowić podstawę rozstrzygnięcia w sprawie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

W związku ze zmianą adresu siedziby i tym samym zmianą właściwości organu podatkowego spółka złożyła zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R w urzędzie skarbowym.

Na podstawie zawiadomienia Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) poinformował organ pierwszej instancji o żądaniu wydanym w trybie art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.), dotyczącym dokonania blokady rachunków bankowych należących do spółki. Następnie, z uwagi na fakt uzasadnionej obawy, iż spółka nie wykona istniejącego zobowiązania w podatku od towarów i usług Szef KAS przedłużył termin blokady rachunków bankowych spółki na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące.

Następnie Szef KAS poinformował organ pierwszej instancji o przedłużeniu blokady rachunków bankowych, wnioskując jednocześnie o wykreślenie spółki z rejestru podatników VAT czynnych, na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.). Spółka została wykreślona z rejestru podatników VAT. Organ pierwszej instancji poinformował podatnika o dokonanej czynności.

Spółka złożyła wniosek o przywrócenie zarejestrowania podatnika, na podstawie art. 96 ust. 9j u.p.t.u. Spółka zakwestionowała ustalenia Szef KAS zawarte w postanowieniu o przedłużeniu blokady rachunków bankowych. W uzasadnieniu wniosku spółka stwierdziła, że doszło do naruszenia art. 119zw § 1 O.p., gdyż zastosowano blokadę rachunku bankowego, pomimo iż nie wykazano należycie, iż zachodzi "uzasadniona obawa" niewykonania zobowiązania, ani też nie wykazano jakie to zobowiązanie podatkowe istnieje lub ma rzekomo powstać. Ponadto spółka zarzuciła, iż doszło do naruszenia art. 119zw § 2 pkt 2 O.p. poprzez brak wskazania zakresu blokady rachunków bankowych, pomimo ustawowego wymogu w tym zakresie.

Organ pierwszej instancji odmówił przywrócenia spółki do rejestru czynnych podatników VAT stwierdzając, że nie udowodniła w sposób wystarczający, iż prowadzone przez nią działania nie są realizowane z zamiarem wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 96 ust. 9 pkt 5 w zw. z art. 96 ust. 9j u.p.t.u.). Organ wskazał m.in., że spółka otworzyła [...] rachunków bankowych. Przeprowadzona analiza plików JPK_VAT i deklaracji dla podatku od towarów i usług, złożonych przez podmioty, które występowały na wcześniejszych etapach obrotu towarami, które były następnie fakturowane przez B Sp. z o.o. oraz C Sp. z o.o. dla spółki wykazała, że w łańcuchu dostaw występują podmioty wykazujące nabycia, które nie mają odzwierciedlenia u rzekomych dostawców.

Pona...