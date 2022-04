WSA. Obniżenie wkładów wspólników spółki komandytowej po 1 stycznia 2021 r.

Różnica pomiędzy wystąpieniem ze spółki osobowej i częściowym zmniejszeniem wkładu w spółce osobowej powoduje, że przepis art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PIT nie może mieć zastosowania do zmniejszenia wkładu w spółce osobowej. Zatem, do określenia dochodu nie należy stosować odpowiednio przepisy art. 14 ust. 3 pkt 11 i art. 24 ust. 3c ustawy. Dyrektor KIS nie przedstawił w interpretacji żadnego przepisu prawa który wyraźnie pozwala na "odpowiednie" stosowanie tych przepisów do stanu w którym nie doszło do "wystąpienia wspólnika ze spółki". Oznacza to w istocie, że organ chciałby wskazane przepisy zastosować w drodze analogii, co na gruncie prawa podatkowego jest niedopuszczalne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.