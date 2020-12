WSA. Obniżenie wartości wkładu w spółce komandytowej jest neutralne podatkowo

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce komandytowej. Nastąpi to poprzez zmniejszenie jego wkładu w spółce komandytowej. W związku z tym, planowane jest podjęcie uchwały przez wspólników spółki komandytowej, na podstawie której dojdzie do częściowego wycofania wkładu podatnika w spółce komandytowej, w zamian za co otrzyma on wypłatę środków pieniężnych. Wypłata środków pieniężnych przez spółkę komandytową na rzecz podatnika, na podstawie podjętej uchwały będzie odpowiadać wartości wycofywanego wkładu.

Podatnik dodał, że jego zamiarem nie będzie wystąpienie ze spółki, ani jej likwidacja. Wskutek częściowego wycofania wkładu w spółce komandytowej nie dojdzie do jego całkowitego wystąpienia ze spółki komandytowej, tj. w dalszym ciągu pozostanie wspólnikiem spółki komandytowej.

Podatnik powziął wątpliwość czy środki pieniężne otrzymane przez niego tytułem częściowego wycofania jego wkładu w spółce komandytowej będą stanowić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem, otrzymanie przez niego środków pieniężnych od spółki komandytowej z tytułu wycofania części wkładu będzie neutralne podatkowo.

Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem. Organ stwierdził, że w wyniku otrzymania przez podatnika środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w spółce powstanie po jego stronie przychód podatkowy w wysokości odpowiadającej otrzymanych środków pieniężnych, który należy utożsamiać z częściowym wystąpieniem wspólnika ze spółki. Przychód ten podatnik pomniejsza o wartość opisaną w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) ustaloną w takiej proporcji, w jakiej wycofana część udziału kapitałowego pozostaje do całkowitej wartości tego udziału, ponieważ tak wyliczona wartość nie stanowi przychodu podatkowego. Jeżeli kwota otrzymana z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jest równa lub niższa od określonej w ww. sposób wartości, to kwota ta nie jest zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy kwota ta jest większa, do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko nadwyżkę. Nadwyżka ta podlega pomniejszeniu o wydatki na nabycie prawa do udziału w spółce. Przy czym w przypadku tyc...