WSA. (Nie)profesjonalna sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną

Podjęcie działań zmierzających do zbycia nieruchomości w sposób możliwy do zrealizowania nie stanowi automatycznie o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami o charakterze zawodowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że odziedziczył m.in. nieruchomość gruntową. Nieruchomość ta została podzielona na kilka działek, z których część postanowił sprzedać. W związku z tym podatnik uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla obszaru przeznaczonego do sprzedaży na budowę sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonany został zjazd na drogę wewnętrzną z drogi powiatowej - bez wykonania tego zjazdu warunki zabudowy nie zostałyby wydane. Podatnik nie złożył i nie złoży wniosku o dokonanie przyłączy mediów do działek sprzedanych, ani do działek przeznaczonych do sprzedaży. Nie uporządkował ani nie oczyścił także działek przeznaczonych do sprzedaży, ani działek sprzedanych, ani nie zrobi tego w przyszłości.

Podatnik dodał, że pozyskał i będzie pozyskiwał kupujących na podstawie informacji umieszczonej na własnym domu. Współpracował z dwoma biurami nieruchomości, ale współpraca ta nie doprowadziła do pozyskania kupujących.

Podatnik chciał wiedzieć czy transakcje sprzedaży działek podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W jego opinii - nie.

Zdaniem organu podatkowego podejmowane przez podatnika działania nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Zatem sprzedaż przez niego działek oraz planowana sprzedaż kolejnych wypełnia definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a on występował/będzie występował w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który nie zgodził się z fiskusem.

WSA uznał, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, że kwestia przeznaczenia uzyskanych środków pieniężnych na zaspoko...