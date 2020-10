WSA. Naczelnik US nie musi informować o wykreśleniu z rejestru VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego wykreślił spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, co z kolei skutkowało, zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 16 ustawy o VAT, jednoczesnym wykreśleniem spółki z rejestru podatników VAT UE.

Na powyższą czynność spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której wskazała, że nie było podstaw do wykreślenia jej z rejestru. Ma ona bowiem znany adres siedziby, nie uchyla się od żadnych obowiązków, a prowadzone postępowanie kontrolne jest na wstępnym etapie i zgromadzony tam materiał dowodowy nie może posłużyć za podstawy do jej wykreślenia - nie została wydana żadna decyzja ani nie zostały przedstawione żadne zarzuty karne.

Spółka zarzuciła organowi również naruszenie art. 2 ustawy - Prawo Przedsiębiorców poprzez uniemożliwienie jej prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, pomimo wywiązywania się ze wszystkich obowiązków, a także naruszenie art. 207 ustawy - Ordynacja podatkowa naruszając zasadę zaufania obywatela do organów państwowych, co ujawnia się w niezawiadomieniu o wykreśleniu z rejestru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację fiskusowi.

WSA przypomniał, że Zgodnie z treścią art. 97 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej.

Sąd zauważył, że dnia 13 stycznia 2018 r. weszła w życie tzw. ustawa o STIR. Nowe regulacje umożliwiają organom skarbowym analizowanie wszystkich transakcji bankowych podatników na bieżąco (codziennie). Jeżeli informacje te uzasadniają przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, wówczas obok innych konsekwencji może on zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. Przepisy te ustanawiają nowy system elektronicznego monitorowania wszystkich transakcji bankowych w kraju przez organy skarbowe. Jeżeli organy skarbowe w trakcie takiego monitoringu spostrzegą, że dany przedsiębiorca może mieć związek z oszustwem podatkowym, mogą wyciągnąć w...