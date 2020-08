WSA. Montaż markiz z 8% stawką VAT

Połączenie markizy z elementami konstrukcyjnymi budynku/lokalu spełnia cechę trwałości, to jest zdatności do użytku przez dłuższy czas, pozwalającą na kwalifikację wykonywanych usług jako czynności modernizacji. Wprawdzie zespolenie markizy z elementami konstrukcyjnymi budynku nie jest nieodwracalne, jednakże warunek taki nie jest konieczny dla uznania, że usługa montażu markiz stanowi modernizację - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz że świadczy usługi instalacyjne robót budowlanych, polegające na montażu systemów osłonowych na okna i taras, tj. markiz. Prace montażowe wykonywane przez niego stanowią prace modernizacyjne i termomodernizacyjne w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "u.p.t.u."), i są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Instalacyjno-budowlane usługi modernizacyjne i termomodernizacyjne obejmują dwa etapy. W pierwszej kolejności, przedsiębiorca wykonuje czynności z zakresu doradztwa i wykonania pomiarów, w następstwie których klient składa zamówienie na produkt na wymiar z wybranych przez klienta materiałów. Drugim etapem jest sam montaż systemów osłonowych. Sposób montażu uzależniony jest od stopnia zaawansowania prac budowlanych u klienta oraz od rodzaju montowanego produktu.

W przypadku montażu markiz, ich instalacja nie jest dokonywana pod elewacją budynku, ale montaż związany jest z ingerencją w strukturę nieruchomości. Konieczne jest przykręcenie do ściany budynku specjalnych uchwytów i konsol montażowych. Osłony są przykręcane do elewacji budynku za pomocą kołków montażowych czy specjalistycznych kotw chemicznych, a więc są zintegrowane z budynkiem. Konstrukcje markiz są aluminiowe, natomiast tkaniny to folie PES, akryle i poliestry pokrywane PVC. Montaż markiz zwiększa powierzchnię użytkową budynku. Powstaje dodatkowa powierzchnia funkcjonalna do wykorzystania. Po montażu markizy klienci traktują taras jako przedłużenie powierzchni salonu. Stworzona przestrzeń jest dodatkowym pomieszczeniem, dostosowanym do zmiennych warunków pogodowych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy ww. usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 u.p.t.u., tj. 8%. Jego zdaniem - tak.

Organ podatkowy uznał, że biorąc pod uwagę charakter usług związanych z montażem markiz, niewskazujący na trwałe połączenie montowanych elementów z konstrukcją obiektu budowlanego, a także fakt, że wskutek montażu markiz nie dochod...