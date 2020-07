WSA. Moment powstania przychodu w PIT przy programie kafeteryjnym

W przypadku przekazywania pracownikowi lub współpracownikowi punktów o określonej wartości (1 punkt - 1 PLN), wymienialnych na towary lub usługi w programie kafeteryjnym, nieodpłatnym świadczeniem dla pracownika lub współpracownika jest już samo otrzymanie tych punktów, równoznaczne z uzyskaniem możliwości wymiany punktów na towary i usługi, ponieważ możliwość taka ma niewątpliwie konkretny wymiar finansowy. Już samo otrzymanie tych punktów należy kwalifikować jako powiększenie wartości majątku mającego charakter ostateczny i definitywny, co jest warunkiem koniecznym dla uznania danego świadczenia za przychód.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że w celu zwiększenia motywacji pracowników oraz współpracowników - poza wynagrodzeniem ze stosunku pracy - udostępnia dodatkowe świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. W celu efektywnego zarządzania kosztami dodatkowych świadczeń oraz dostosowania tych świadczeń do potrzeb zainteresowanych osób, zamierza wprowadzić tzw. program kafeteryjny, w ramach którego pracownikom i współpracownikom przekazywane będą nie odgórnie ustalone świadczenia rzeczowe, lecz punkty uprawniające do nabycia określonych produktów i usług ("Program Kafeteryjny"). Program Kafeteryjny udostępniony zostanie na podstawie umowy z dostawcą zewnętrznym.

Założeniem ww. programu jest, by pracownicy i współpracownicy otrzymywali od spółki na indywidualne konto funkcjonujące w serwisie internetowym określoną ilość punktów o wartości 1 PLN. W tym celu dostawca programu kafeteryjnego udostępni im możliwość założenia konta w serwisie internetowym, w którym znajdzie się informacja o otrzymanych punktach, całkowitej wartości punktowej oraz ofercie towarów i usług, które można za te punkty nabyć.

Pracownicy będą otrzymywać punkty w różny sposób:

automatycznie co miesiąc (punkty o charakterze korzyści przekazywanych przez spółkę na podstawie przepisów dotyczące wynagradzania) - przekazanie tych punktów może zostać uzależnione od pokrycia przez pracownika kwoty 1 PLN (dofinansowanie otrzymywanych korzyści przez pracownika),

w formie świadczenia premiowego, np. z uwagi na zakończenie istotnego projektu, osiągnięcie założonych celów biznesowych, itp. (punkty o charakterze premii),

w formie dofinansowania z ZFŚS, na zasadach przewidzianych w regulacjach wewnętrznych.

Wymiana punktów na towary i usługi następować będzie w trybie jednorazowym (w formie jednorazowego umorzenia punktów w zamian za określony towar lub usługę) lub abonamentowym (w formie okresowego umorzenia punktów w zamian za udostępnienie usługi w kolejnym okresie rozliczeniowym - w takim przypadku otrzymywane w danym okresie rozliczeniowym punkty w pierwszej kolejności wymieniane są na świadczenia abonamentowe). Tryb abonamentowy wykorzystywany będzie do nabywania abonamentów sportowych oraz ubezpieczeń medycznych i zdrowotnych.

Spółka nie przewiduje możliwości wypłaty zgromadzonych środków w gotówce, ale wypłata taka może zostać dopuszczona w momencie rozwiązania umowy, w związku z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Kafeteryjnym, a co za tym idzie, wykorzystania punktów po okresie zatrudnienia oraz z uwagi na wymaganą przez Dostawcę Programu Kafeteryjnego dezaktywacją konta uczestnika w serwisie internetowym.

Spółka chciała wiedzieć czy świadczenie polegające na przypisaniu pracownikowi lub współpracownikowi określonej ilości punktów o wartości 1 PLN każdy - automatycznie co miesiąc lub w ramach systemu premiowego, które jest równoznaczne z umożliwieniem pracownikowi lub współpracownikowi składania zamówień na towary i usługi w Programie Kafeteryjnym i opłacania ich punktami - stanowi inne nieodpłatne świadczenie podlegające doliczeniu do przychodów pracownika lub współpracownika i opodatkowaniu w chwili przekazania mu punktów na jego konto w serwisie internetowym. Zdaniem spółki - tak.

W opinii jednak organu podatkowego, działanie spółki polega w istocie na postawi...