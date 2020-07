WSA. Koszty uzyskania przychodów: Faktura to tylko dokument

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ustawodawca wyraźnie wskazuje, że o koszcie uzyskania przychodu można mówić wyłącznie wtedy, gdy wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Tym samym, istotne jest istnienie związku przyczynowego (wbrew temu, co się niekiedy twierdzi - nie musi on być bezpośredni) pomiędzy nakładem (kosztem), a przychodem, jaki dzięki temu może zostać uzyskany. Na tym kończy się perspektywa regulacyjna ustawodawcy, dotycząca wspomnianego elementu determinującego treść dochodu podatkowego. Wszystko inne (poza przypadkami wskazanymi w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT) nie ma zaś znaczenia przy dokonywaniu oceny, czy dany wydatek jest kosztem.

Ponadto sąd zauważył, że faktura jako szczególnego rodzaju rachunek pełni inną rolę w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W podatku od towarów i usług, faktura jest jednym z dwóch konstytutywnych warunków odliczenia podatku naliczonego. Po to, aby stało się to możliwe, podatnik musi uzyskać prawo do dysponowania towarem jak właściciel oraz musi dysponować odpowiednim dokumentem (fakturą lub dokumentem celnym). Rzecz jasna, konieczna jest przy tym tożsamość pomiędzy treścią faktury, a rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, objętej opodatkowaniem (tożsamość podmiotowa i przedmiotowa). Niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek wyklucza redukcję podatku należnego o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług.

Inaczej jest natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych, w aspekcie kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli chodzi o tę daninę publiczną, faktura ma jedy...