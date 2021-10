WSA. Koszty przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej

Art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czasowo wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji), przy czym uznaje je za koszty uzyskania przychodów w okresie późniejszym, tj. w dacie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Ustawodawca nie łączy zatem przedmiotowych wydatków z okresem historycznym, tylko odnosi do okresu, w którym zbywane udziały zostały objęte lub nabyte, a więc do momentu przekształcenia, a nie na dzień poniesienia wydatków na wkłady w spółce osobowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest wspólnikiem spółki jawnej, do której wniósł wyłącznie wkład pieniężny. Ze względu na rozwój skali biznesu oraz konieczność dostosowania formy prawnej do rozmiarów przedsięwzięcia gospodarczego, wraz z pozostałymi wspólnikami spółki zamierza podjąć decyzję o jej przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia obejmie określoną w planie przekształcenia liczbę udziałów spółki z o.o. w zamian za majątek spółki jawnej. Załącznikiem do planu przekształcenia będzie wycena majątku spółki jawnej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, odzwierciedlająca wartość rynkową majątku spółki jawnej, która to wartość zostanie w umowie spółki z o.o. przyjęta jako wysokość jej kapitału zakładowego. W związku z tym wartość nominalna wszystkich udziałów spółki z o.o. objętych przez wspólników spółki jawnej w wyniku przekształcenia będzie równa wartości rynkowej majątku spółki jawnej na moment przekształcenia.

Podatnik po rejestracji przekształcenia planuje rozpocząć poszukiwania strategicznego inwestora, zainteresowanego dokapitalizowaniem spółki z o.o. oraz dysponującego niezbędnym know-how. W związku z tym, w zależności od efektu, może podjąć decyzję o sprzedaży całości lub części posiadanych udziałów w spółce z o.o. Spółka z o.o. od chwili przekształcenia do momentu sprzedaży udziałów będzie prowadziła działalność gospodarczą, generując dochody i zwiększając swój majątek. W rezultacie wartość rynkowa udziałów posiadanych przez podatnika na moment ich sprzedaży będzie wyższa, niż na moment powstania spółki z o.o. (w wyniku przekształcenia Spółki jawnej).

Podatnik chciał wiedzieć, czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów może zakwalifikować wartość nominalną udziałów w spółce z o.o. objętych w wyniku przekształcenia spółki jawnej. W jego ocenie, ma on prawo pomniejszyć przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. o koszt uzyskania przychodów, równy wartości nominalnej udziałów objętych w wyniku przekształcenia spółki jawnej. Wartość nominalna udziałów spółki z o.o. jest bowiem równa wartości rynkowej spółki jawnej na moment jej przekształcenia, co odpowiada wydatkowi, jaki został poniesiony w celu objęcia udziałów spółki z o.o.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przekształcenie nie jest momentem objęcia nowego prawa, ale kontynuacją prawa uczestnictwa w spółce w nowej formie. Z tych względów, przekształcenie spółki nie jest co do zasady momentem podatkowym (zarówno w ujęciu przychodowym, jak i kosztowym). Nie ma zatem podstaw do: