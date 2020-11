WSA. Koszty podatkowe: Aport umowy leasingu to nie jej zmiana

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w skład którego wchodzi umowa leasingu zawarta przed 1 stycznia 2019 r., nie spowoduje zmiany umowy w znaczeniu art. 8 ust. 1 i 2 noweli, albowiem rozszerzenie z mocy Kodeksu cywilnego zakresu podmiotów odpowiedzialnych (poprzez ustanowienie odpowiedzialności solidarnej) za realizację umowy leasingu nie stanowi zmiany umowy. Zmiany umowy nie narzucają również przepisy Ordynacji podatkowe statuujące instytucję następstwa prawnego w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jednoosobowego do spółki osobowej. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Podatnik jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej i jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W skład przedsiębiorstwa podatnika wchodzi, poza oznaczeniem indywidualizującym, towarami handlowymi, środkami trwałymi i wyposażeniem, a także prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy najmu, umowa leasingu operacyjnego zawarta w grudniu 2018 r., a dotycząca samochodu osobowego. Wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy leasingu przewyższała kwotę 150.000 zł. Podatnik dokonał podwyższenia swojego wkładu w spółce komandytowej poprzez wniesienie do spółki komandytowej aportem całego przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podatnik chciał wiedzieć czy w przypadku wniesienia do spółki w formie aportu całego przedsiębiorstwa obejmującego umowę leasingu operacyjnego będzie miał obowiązek stosować w stosunku do takich umów leasingu samochodów osobowych przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159; dalej jako: "nowela"), w brzmieniu dotychczasowym, czy w brzmieniu nowym (nadanym tą nowelą). Jego zdaniem do takich umów należy stosować przepisy dotychczasowe.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W opinii organu, w wyniku wniesienia umowy leasingu w ramach aportu przedsiębiorstwa zmianie ulegnie strona umowy, tj. w miejsce dotychczasowego korzystającego (podatnika) pojawia się nowy podmiot (spółka). Nie jest zatem możliwe, aby z przepisu przejściowego mógł korzystać inny podmiot, przejmujący w drodze aportu, po 1 stycznia 2019 r., prawa i obowiązki związane z umowami leasingu. Zatem nowy leasingobiorca nie może korzystać z ochrony praw nabytych do końca 2018 r. W tej sytuacji należy zastosować "nowe" przepisy obowiązujące od 2019 r. Oznacza to, że w przypadku umowy leasingu, do której zawarte zostanie porozumienie trójstronne, zastosowanie będą miały przepisy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który przyznał rację podatnikowi.

WSA podkreślił, że z dniem 1 stycznia 2019 r. dokonano nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159). W ramach tej nowelizacji do art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. dodano pkt 47a, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f., umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ustawodawca...