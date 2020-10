WSA. Każdy z rozwiedzionych małżonków może być samotnym rodzicem

Jak stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, jeśli rozwiedziony rodzic nie wykonuje w tym samym czasie i w tym samym miejscu czynności, przy współudziale drugiego rodzica, składających się na proces jego czynności wychowawczych, to wręcz nielogiczne jest twierdzenie, że czyni to wspólnie z drugim rodzicem. Zatem, rozwiedziony rodzic samotnie wychowujący dziecko (dzieci) jest uprawniony do ulgi, jeśli spełnia pozostałe warunki zwolnienia.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest osobą rozwiedzioną, posiada dwoje dzieci: córkę w wieku 12 lat i syna w wieku 3 lat. Nie jest pozbawiony praw rodzicielskich. Córka mieszka u niego w okresie świąt oraz przez całe letnie wakacje. W tym czasie jej matka przebywa za granicą. Z synem ma określone kontakty - każdy pierwszy, trzeci i piąty weekend miesiąca od piątku do niedzieli, w latach parzystych w Święta Wielkanocne od Wielkiego Piątku do pierwszego dnia tych Świąt oraz w Święta Bożego Narodzenia od Wigilii do pierwszego dnia tych świąt oraz w każdym roku od dnia 24 lipca do dnia 31 lipca i od dnia 23 sierpnia do dnia 30 sierpnia. Podatnik w tych okresach tylko opiekuje się synem.

Podatnik miał wątpliwości czy przysługuje mu prawo do rozliczenia dochodu jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W jego opinii tak, skoro córka przebywa pod jego wyłączną opieką przez około 25% roku, a syn około 1/3 roku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że dwie osoby - podatnik i jego była żona - wychowują te same dzieci, co wyklucza możliwość uznania, że którakolwiek z tych osób wychowuje dzieci samotnie. Prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie przysługuje bowiem wszystkim osobom stanu wolnego posiadającym dzieci własne lub przysposobione, a wyłącznie tym, które samotnie wychowują te dzieci.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zgodził się z fiskusem, jednak Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. WSA uwzględnił stanowisko NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dla potrzeb odkodowania znaczenia sformułowania "rodzic samotnie wychowujący dzieci", fundamentalne znaczenie ma wyraz "samotnie". Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego "samotność" lub "samotny" oznacza "przebywanie, życie w odosobnieniu, bez rodziny, bez towarzystwa", "niemający w nikim wsparcia, dziejący się bez wsparcia innych", "niemający żony lub niemająca męża", "znajdujący się gdzieś całkiem sam, zdany tylko na siebie" (sjp.pl; sjp.pwn.pl; SJP pod red. M. Szymczaka, t. III, s. 177, PWN, Warszawa 1981 r.). Leksykalne znaczenie wyrazu "samotny" ("samotność") ukierunkowuje na odkodowanie sformułowania &q...