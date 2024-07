WSA. Kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w kosztach firmy

Minimalizowanie strat z określonych segmentów działalności co do zasady powinno być postrzegane jako prowadzące do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, a związane z tym koszty jako koszty uzyskania przychodów. Zatem, przewidziane w umowie koszty jej rozwiązania przed podstawowym okresem najmu stanowią koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wobec tego zapłacona kaucja, zaliczona na karę umowną przez spółkę na rzecz wynajmującego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, stanowi koszt uzyskania przychodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.