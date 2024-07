WSA. Kara za opóźnienie w wykonaniu świadczenia może być kosztem

Pojęcie "wadliwości wykonanych robót i usług" nie może być rozciągane na opóźnienia w realizacji wskazanych czynności. Utożsamianie wad usługi z jej nieterminowym świadczeniem jest błędne. Przez wadę nie można uznać niewykonania zobowiązania w terminie, bowiem oznacza to, że towar taki nie został dostarczony lub roboty i usługi nie zostały wykonane. W konsekwencji nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że m.in. opóźnienie w wykonaniu świadczenia stanowi wadę wykonywanych robót/usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określił przedsiębiorcy nową wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2021 r. oraz wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych obliczonych na dzień złożenia zeznania. Organ stwierdził m.in. zawyżenie przez przedsiębiorcę kosztów uzyskania przychodów na skutek uwzględnienia w nich wydatków z tytułu kar umownych. Naczelnik powołując się na postanowienia art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP) stwierdził, że dla wykluczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odszkodowania i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług czy też opóźnienia w dostawie towarów, nie ma znaczenia przyczyna niedochowania przez zobowiązanego terminu świadczenia. W ocenie Naczelnika zapłata kar za nieterminowe wykonanie umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w świetle wskazanego ostatnio przepisu.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji Naczelnika US, jednak Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał ją w mocy. Dyrektor uznał, że kary umowne, które poniósł przedsiębiorca zostały naliczone w związku z opóźnieniem w wykonaniu usług. Kara tego rodzaju objęta jest wyłączeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP co oznacza, że nie może ona stanowić kosztów podatkowych. Organ zaznaczył także, że przedsiębiorca dokonał zapłaty kar umownych w formie gotówkowej, co również wyklucza uznanie spornych wydatków za koszt na mocy art. 15d ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poz...