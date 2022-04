WSA. Impreza integracyjna dla współpracowników jako koszt pośredni

Organ podatkowy niezasadnie zakwalifikował wydatki ponoszone na koszty integracji, w części dotyczącej współpracowników, jako koszty reprezentacji. Wydatki te oceniać można pod kątem kosztów pośrednich, tj. odnoszących się do całokształtu jej działalności, bez przyporządkowania ich do konkretnego źródła przychodów. W tym jednak zakresie, wypowiadając się co do możliwości ich uwzględnienia w ramach tego rodzaju kategorii, organ będzie zobligowany do dokonania ich kwalifikacji pod tym właśnie kątem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.