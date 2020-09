WSA. Darowizna w gotówce nie pozbawia zwolnienia z podatku

Do Urzędu Skarbowego wpłynęło zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2, w którym podatniczka zgłosiła darowiznę środków pieniężnych otrzymanych od ojca. Do zeznania dołączyła umowę darowizny zawartą w dniu 10 lipca 2017 r. Tego samego dnia, tj. 10 lipca 2017 r. podatniczka wpłaciła na swoje konto pieniądze otrzymane od ojca - potwierdzenie wykonania wpłaty. Zdaniem podatniczki, art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej. u.p.s.d.) nie wymaga od obdarowanego aby udokumentował on otrzymanie środków dowodem przelewu z konta darczyńcy. Przepis ten bowiem w żaden sposób nie stanowi kto powinien dokonać wpłaty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że podatniczka zgłosiła nabycie darowizny środków pieniężnych od ojca w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d., jednakże nie udokumentowała ich otrzymania w sposób wskazany w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy. Dlatego też ustalił podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Podatniczka nie zgodziła się z powyższą decyzją i sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Jak stwierdził WSA, użyte w w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. sformułowanie: "udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (...) - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy" było już przedmiotem analizy w orzecznictwie NSA. Jak wyjaśniono w wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2019 r., II FSK 239/18, ww. wyrażenie należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiot...