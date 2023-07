WSA: Brak dodatkowego badania samochodu nie przekreśla prawa do pełnego odliczenia VAT

Warunkiem zastosowania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego jest spełnienie określonych cech konstrukcyjnych pojazdu, które potwierdza badanie techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego. Badanie techniczne i wpis to wymóg jedynie formalny, dowodowy, potwierdzający ich istnienie, ale nie samoistnie kreujący prawo do odliczenia.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że w styczniu 2020 r. wzięła w leasing samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 1897 kg, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy. Samochód ten w maju 2022 r. został poddany badaniom technicznym, które potwierdziły, że spełnia on kryteria samochodu, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o PTU). Potwierdza to uzyskane stosowne zaświadczenie. W okresie użytkowania nie dokonywano zmian w pojeździe, w wyniku których pojazd ten zaczął spełniać lub przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2 ustawy o PTU.

Spółka chciała wiedzieć, czy dla celów odliczenia podatku naliczonego związanego z rozpoczęciem użytkowania w roku 2020 wspomnianego pojazdu samochodowego oraz związanego z nabywaniem towarów i usług dla potrzeb eksploatacji i używania tego pojazdu w latach 2020-2022 (ale przed uzyskaniem zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o PTU), była zobowiązana do stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 86a ust. 1 tej ustawy.

Zdaniem spółki nie była ona zobowiązana do stosowania ww. ograniczenia. Przepisy ustawy o PTU nie określają żadnych terminów do wykonania dodatkowego badania technicznego i nie wskazują wprost, że dopiero od tego momentu podatnik może uznać, że podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o PTU stanowi 100% kwoty VAT z faktur zakupów dotyczących tego rodzaju samochodu. Istotny jest wyłącznie fakt posiadania przez podatnika zaświadczenia i wpisu do dowodu rejestracyjnego (art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o PTU), gdyż badanie techniczne to środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie warunek, który wyznacza moment, od którego podatnik może uznawać, że VAT związany z zakupami dotyczącymi tego pojazdu w całości stanowi podatek naliczony.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ argumentował, że aby dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku z tytułu wydatków związanych z samochodami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o PTU, warunkiem koniecznym jest, aby pojazdy te posiadały zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, przy czym powyższe powinno wynikać również z dowodu rejestracyjnego zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżoną przez spółkę interpretację indywidualną:

Zdaniem WSA wykonanie dodatkowego badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz posiadanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu staje się obowiązkiem podatnika, w sytuacji, gdy podatnik chce dokonać obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego od nabywanych przez podatnika wydatków związanych z samochodami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o PTU, co trafnie ws...