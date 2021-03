WSA. Amortyzacja nieruchomości wykorzystywanej w firmie byłego męża. Rozwód i brak kontaktu nie ma znaczenia

Podatniczka prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą, skoro wprowadziła do środków trwałych pensjonat - wcześniej amortyzowany w działalności gospodarczej męża - to przy dokonywaniu amortyzacji tego pensjonatu powinna uwzględnić dokonane już przez męża odpisy amortyzacyjne oraz kontynuować stosowaną przez niego metodę amortyzacji tego środka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że w 1985 r. oraz 1998 r. wraz z ówczesnym mężem dokonali zakupu nieruchomości gruntowych. Między małżonkami istniał ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W roku 2002 na przedmiotowych działkach wzniesiono budynek o przeznaczeniu pensjonatowo-mieszkalnym, który od dnia odbioru stał się środkiem trwałym w prowadzonej przez męża podatniczki działalności gospodarczej. Mąż podatniczki dokonywał odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w ustawowej wysokości.

We wrześniu 2010 r. na mocy ugody zawartej przed sądem rejonowym dokonano podziału majątku wspólnego małżonków, ze względu na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość pensjonatu wynosiła [...] zł. Pensjonat, który otrzymała podatniczka w wyniku podziału nie prowadził do dodatkowych spłat i dopłat na rzecz byłego męża, tym samym uznać należy, że był on wynikiem jej majątku dorobkowego.

Podatniczka, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu w treści związanej z podziałem majątku, otworzyła działalność gospodarczą w formie jednoosobowej oraz wprowadziła przedmiotowy pensjonat do środków trwałych. Przedmiot działalności to PKD 55.20.Z, czyli prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

Podatniczka nie dokonywała jednakże odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w okresie 2010-2019 z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości wartości początkowej. Wynikało to przede wszystkim z faktu braku kontaktu z byłym mężem (nie odbieranie telefonów, nie odpisywanie na wiadomości) przez co nie mogła ustalić stosownych kwot dokonanych odpisów. Wnioskodawczyni rozlicza się w formie podatku liniowego oraz prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Zdaniem podatniczki, roczny odpis amortyzacyjny mógłby być dokonywany w oparciu o stawkę 2,5% (KŚT 109).

Aktualnie podatniczka ma w planach sprzedaż pensjonatu.

Podatniczka chciała wiedzieć: