WSA. Aby amortyzować trzeba wykorzystywać w działalności

Nie każdy składnik majątku podatnika może zostać uznany za środek trwały, ale tylko taki, który został skutecznie wprowadzony do ewidencji, jest kompletny i zdatny do użytku, w dniu przyjęcia do używania, a także wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przewidywany okres jego użytkowania wynosi ponad 1 rok.