Wprowadzenie cyfrowego euro nie oznacza wprowadzenia waluty euro w Polsce

Od momentu wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie ustanowienia cyfrowego euro, ma ono zostać cyfrową formą waluty euro, posiadającą status prawnego środka płatniczego w państwach członkowskich strefy euro. Jednak status Polski jako państwa członkowskiego nie zmieni się do czasu spełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia euro i potwierdzenia tych okoliczności w stosownych unijnych procedurach decyzyjnych.

Wątpliwości, co do skutków wprowadzenia cyfrowego euro wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2949 do ministra finansów w sprawie cyfrowej waluty Europejskiego Banku Centralnego

Panie Ministrze,

w dniu 18 października 2023 r. Europejski Bank Centralny opublikował raport zatytułowany: „Cyfrowe Euro: Kolejny krok w rozwoju naszej waluty”. Wskazany dokument przedstawia założenia CBDC czyli cyfrowej waluty Europejskiego Banku Centralnego. Zakłada się m.in. że cyfrowe euro będzie ostoją stabilności systemu finansowego UE, obejmie swym zakresem wszystkie państwa strefy euro, będzie wszechstronnym środkiem płatniczym dostępnym zarówno online i offline. EBC ogłosił, że od listopada 2023 r. trwa dwuletnia faza przygotowawcza do wdrożenia cyfrowego euro.

W związku z przedstawionym przez EBC scenariuszem wprowadzania cyfrowego euro, zakładającym prace nad ramami legislacyjnymi dla wprowadzenia tego rozwiązania zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy w ocenie Ministerstwa Finansów cyfrową walutę Europejskiego Banku Centralnego nad którą obecnie toczą się prace można utożsamiać z „euro” w rozumieniu art. 128 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie uregulowano kwestię prawa emisji banknotów euro?

Czy „warunki niezbędne do przyjęcia euro”, o których mowa w art. 139 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczą również cyfrowego euro? Proszę o wskazanie czy w ocenie resortu pełna unia walutowa wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dokona się poprzez stworzenie systemu opartego na przepływie cyfrowego euro również jako równoległego do obecnie istniejących walut narodowych?

Czy CBDC Europejskiego Banku Centralnego będzie można wprowadzić w państwach członkowskich objętych derogacją, o której mowa w art. 139 i art. 140 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przed spełnieniem kryteriów konwergencji?

Odpowiedź na wskazane pytania jest kluczowa dla poznania całości stanowiska obecnego rządu RP w zakresie wprowadzenia euro w Polsce

Magdalena Filipek-Sobczak

23-05-2024 r.

Odpowiedź na interpelację 2949

Ad 1.

Na podstawie art. 128 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to Europejski Bank Centralny ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów euro w Unii. Banknoty takie mogą emitować Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne są jedynym legalnym środkiem płatniczym w Unii.

Tym samym Państwa Członkowskie mogą emitować monety euro, z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji. Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym, może przyjąć środki w celu zharmonizowania nominałów i specyfikacji technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia należytego ich obiegu w Unii.

Zgodnie z przepisami projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowieni...