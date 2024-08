Wpływy z VAT w górę, wpływy z CIT w dół

Między styczniem a lipcem br. dochody podatkowe z VAT wyniosły 170,3 mld zł, co oznacza wzrost o 20,8 proc. rok do roku – wynika z nowych danych, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Wyraźny spadek odnotowano w przypadku podatku CIT, który przyniósł 37,9 mld zł (spadek o 23,5 proc.). Deficyt budżetowy przekroczył już kwotę 80 mld zł.

Pierwsze siedem miesięcy 2024 r. przyniosło państwu dochody na poziomie 356,5 mld zł (52,2 proc. całorocznego planu). Wydatki w tym czasie wyniosły 439,3 mld zł (50,7 proc.). W efekcie zanotowano deficyt budżetowy w wysokości 82,8 mld zł (45 proc.).

„W okresie styczeń-lipiec 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 356,5 mld zł i były wyższe o ok. 32,5 mld zł (tj. 10 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (324 mld zł, tj. 53,9 proc. planu). Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 319,0 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2023 r. o ok. 33,4 mld zł (tj. 11,7 proc.)<...