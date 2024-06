Wpływy z podatków wzrosły o blisko 25 proc.

Jak podał resort finansów, w okresie od stycznia do maja 2024 r. dochody budżetowe wyniosły w sumie 261 mld zł (38,3 proc. całorocznego planu), a wydatki osiągnęły poziom 314,1 mld zł (36,3 proc.). W efekcie odnotowano deficyt na poziomie 53,1 mld zł (28,9 proc.).

„W okresie styczeń-maj 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 261 mld zł i były wyższe o ok. 44,7 mld zł (tj. 20,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (216,4 mld zł, tj. 36 proc. planu). Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 236,1 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń-maj 2023 r. o ok. 46,3 mld zł (tj. 24,4 proc...