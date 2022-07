Wpływy z podatków jeszcze ważniejsze dla budżetu państwa

W 2021 r. dochody podatkowe w Polsce zrealizowano na poziomie odpowiadającym 23,6 proc. PKB, co jest najwyższym wskaźnikiem od co najmniej 2000 r. – wynika z opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli analizy dotyczącej wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 r. Okazuje się też, że z roku na roku coraz większe znaczenie odgrywają wpływy z podatków dochodowych.

Jak podaje NIK, w 2021 r. dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły łącznie 1110 mld zł, podczas gdy wydatki osiągnęły poziom 1159 mld zł. Deficyt wyniósł zatem 49 mld zł i był wyraźnie niższy niż w 2020 r.

„Ograniczenie wielkości deficytu wynikało w dużym stopniu z wysokiej dynamiki dochodów publicznych, a zwłaszcza dochodów podatkowych, które wzrosły o 20,9 proc. w stosunku do 2020 r. W 2021 dochody podatkowe w Polsce zrealizowano na poziomie odpowiadającym 23,6 proc. produktu krajowego brutto, czyli najwyższym od co najmniej 2000 roku, zbliżając się tym samym do średniej unijnej. W tym czasie dochody podatkowe w Unii Europejskiej wyniosły średnio 27,2 proc. produktu krajowego brutto” – czytamy w analizi...