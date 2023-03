Wpływy z CIT wzrosły w 2022 r. o ponad 30 proc.

W 2022 r. deficyt budżetowy wyniósł 12,4 mld zł i okazał się niższy od przewidywań – poinformowało Ministerstwo Finansów. Szacunkowe dane pokazują, że w ciągu poprzedniego roku dochody podatkowe budżetu państwa wzrosły o ok. 33,3 mld zł względem 2021 r. Najwyraźniej, bo o 33,9 proc., zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego CIT.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku dochody budżetowe państwa wyniosły w sumie 505 mld zł (102,6 proc. całorocznego planu), a wydatki osiągnęły poziom 517,4 mld zł (99,1 proc.). W konsekwencji zanotowano deficyt w wysokości 12,4 mld zł (41,6 proc.).

„W okresie styczeń-grudzień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,1 mld zł w porównaniu do roku 2021. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do roku 2021 o ok. 33,3 mld ...