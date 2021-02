Wpływy z CIT wynoszą w Polsce ponad 6 proc. ogółu wpływów podatkowych

W państwach europejskich, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wpływy z podatku dochodowego CIT wynosiły w 2019 r. średnio 7,4 proc. ogółu dochodów podatkowych – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W Polsce wskaźnik ten był niższy i wyniósł 6,3 proc., podczas gdy w Luksemburgu było to aż 15,1 proc.