Wpływy podatkowe wyższe o 9,3 proc. Najwyraźniej wzrosły dochody z PIT

W okresie od stycznia do listopada br. dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły w sumie 468,5 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Najwyraźniej, bo o 24,8 proc., zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego PIT. Odmienny trend widoczny jest natomiast w przypadku podatku CIT, z którego dochody spadły o 3,3 proc.