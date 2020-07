13.07.2020 r. miał upłynąć termin zgłoszenia do CRBR - ten obowiązek dotyczy setek tysięcy podmiotów. Jak można było się spodziewać, wiele osób odłożyło zgłoszenie na ostatni dzień - dokonuje się go w formie elektronicznej, w mechaniźmie udostępnianym na stronie Ministerstwa Finansów, a samo zgłoszenie w większości mniejszych podmiotów nie jest skomplikowane. A raczej nie byłoby, gdyby system działał. W związku z awariami systemu MF wydał dzisiaj kolejny komunikat, tym razem o usunięciu trudności.

Komunikat MF z 16.07.2020 r.:

16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Problemy z systemem, które wystąpiły od 13 do 16 lipca 2020 r., nie wliczają się do biegu terminów dot. użytkowników CRBR.

Dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. termin zgłoszenia upływa 17 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy, że 16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Przypominamy, że w związku z występującymi zakłóceniami systemu, do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy i w konsekwencji do terminu wynikającego z art. 195 ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia zakłóceń, tj. dni od 13 do 16 lipca 2020 r.

Od 17 lipca 2020 r. termin do przesłania zgłoszenia do CRBR biegnie dalej.

Oznacza to, że termin dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. upływa 17 lipca 2020 r.

źródło: www.gov.pl

Przypomnijmy informacje MF o rejestrze - tutaj znajdziecie urzędowy serwis mu poświęcony.

Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Jakie dane zawiera CRBR

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: