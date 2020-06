Wnioski o zwolnienie ze składek tylko do 30 czerwca

Już 30 czerwca br. upłynie termin, w którym można jeszcze złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie zwolnienie może dotyczyć opłacania składek za trzy miesiące (od marca do maja 2020 r.), a w części przypadków zwolnienie może odnosić się tylko do kwietnia i maja. Do tej pory ZUS umorzył składki o łącznej wartości przeszło 7,5 mld zł.